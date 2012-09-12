〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因美国农业部报告利空

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,因美国农业部作物报告显示今年美国玉米预估产量高于分析师预估均值.
美国农业部表示,今年美国玉米产量可能达107.27亿蒲式耳,高于分析师预估均值103.8亿,但略低于8月预估的107.79亿.
美国农业部预计2011-12年度美国玉米结转库存为11.81亿蒲式耳,高于分析师预估的10.44亿,2012-13年度玉米结转库存为7.33亿,高于预估均值5.92亿.
一农业气象学家周三表示,美国中西部玉米和大豆收割整体天气状况令人满意,少量降雨令进度略有放缓.
12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.82-3/4美元,主要支撑位在100日移动均线切入位6.60-1/4美元之上,九日相对强弱指标报33.
12月玉米合约CZ2收跌8-1/4美分,结算价报7.69-1/2美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为353,084口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)