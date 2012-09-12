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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 05:28 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因美国农业部报告利空

路透9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,因美国农业部作物报告显示今年美国玉米预估产量高于分析师预估均值.

美国农业部表示,今年美国玉米产量可能达107.27亿蒲式耳,高于分析师预估均值103.8亿,但略低于8月预估的107.79亿.

美国农业部预计2011-12年度美国玉米结转库存为11.81亿蒲式耳,高于分析师预估的10.44亿,2012-13年度玉米结转库存为7.33亿,高于预估均值5.92亿.

一农业气象学家周三表示,美国中西部玉米和大豆收割整体天气状况令人满意,少量降雨令进度略有放缓.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.82-3/4美元,主要支撑位在100日移动均线切入位6.60-1/4美元之上,九日相对强弱指标报33.

12月玉米合约CZ2收跌8-1/4美分,结算价报7.69-1/2美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为353,084口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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