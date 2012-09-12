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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 05:28 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货受空头回补带动收高

路透芝加哥9月12日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红小麦期货周三收高,因交易商在连日连跌后回补空头.

买盘推动CBOT12月软红冬麦合约WZ2回升至50日移动均线切入位上方,周二该合约收在该水准之下.

美国农业部在其月度作物报告中维持2012/13年度国内小麦结转库存预估在6.98亿蒲式耳不变,略低于市场预估的7.04亿.

全球结转库存预估由1.7717亿吨下调至1.7671亿吨,高于市场预估的1.74489亿吨.

World Weather Inc气象学家Andy Karst表示,美国大平原硬红冬麦种植区多数地区预计将有少量降雨,将带动秋季小麦播种前景.

分析师预计周四早美国农业部将公布上周小麦出口销售45-60万吨,一周前为57.34万吨.

因燥热天气,乌克兰小麦产量按年下滑35%.

12月小麦期货WZ2结算价收高6-1/4美分,报每蒲式耳8.90美元.

今日CBOT小麦预估成交量为92,050口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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