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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 03:54 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加196.7亿美元--iMoneyNet

路透纽约9月12日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至9月11日的最近一周美国货币市场基金资产增加196.7亿美元,至2.559万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加177.3亿美元,至2.288万亿美元;而免税货币市场基金资产增加19.4亿美元,至2,702.5亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场基金收益率从之前一周的0.02%升至0.03%.(完)

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--编译 李军;审校 程琳

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