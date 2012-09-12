〔纽约汇市〕欧元兑美元攀升至四个月高位,市场静待美联储决定

* 德国宪法法院的决定支持风险较高资产

* 如果美联储宣布购债计划,预计美元将走软

* 美元指数跌至四个月低位

* 瑞士央行预计将保持瑞郎汇率上限不变

路透纽约9月12日电---欧元兑美元周三升至四个月高位,因德国宪法法院批准欧元区新救助基金,未来欧元人气取决于即将公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激决定.

尽管德国宪法法院批准欧元区救助基金是有条件的,但也缓解了对欧债危机的忧虑,并扶助压低欧元区第三和第四大经济体意大利和西班牙的借贷成本.

德国宪法法院做出裁决后,美元的未来走向将取决于美联储是否会在周四结束政策会议时宣布第三轮量化宽松(QE3).该计划等同于印钞,使美元价值被稀释.

在上周公布疲弱的就业数据后,美联储推出第三轮购债计划以压低借贷成本,并提振疲弱经济的可能性非常高.

"一旦美联储宣布QE3,美元将出现跳膝反应而走低,但跌幅应该不大,因在现阶段,市场已经消化了对这一决定的预期,"华盛顿Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示.

"另一方面,如果美联储的决定令人失望,美元可能出现释然性上扬.我个人认为,美联储将会暂时保存其火力,以应对未来将面临的,诸如美国财政悬崖等事件风险,"他说.