〔加拿大汇市〕加元/美元在美联储发布货币政策决定前从一年高位回落

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透多伦多9月12日电---加元兑美元周三下滑,之前连升四日至逾一年高位,交易商关注周四美国联邦储备理事会(FED,美联储)将发布的货币政策决定.
市场预计美联储将宣布第三轮量化宽松政策,以试图重振低迷的经济.
如果美联储追加刺激措施,预计将令美元兑加元等主要货币承压.
加元兑美元CAD=D4收在0.9766加元或1.0240美元,低于周二收盘的0.9732加元或1.0275美元.
加元表现不及欧元等主要货币.欧元兑美元触及四个月高位,因此前德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712](完)
--编译 李军;审校 程琳
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路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)