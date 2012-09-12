〔加拿大汇市〕加元/美元在美联储发布货币政策决定前从一年高位回落

路透多伦多9月12日电---加元兑美元周三下滑,之前连升四日至逾一年高位,交易商关注周四美国联邦储备理事会(FED,美联储)将发布的货币政策决定.

市场预计美联储将宣布第三轮量化宽松政策,以试图重振低迷的经济.

如果美联储追加刺激措施,预计将令美元兑加元等主要货币承压.

加元兑美元CAD=D4收在0.9766加元或1.0240美元,低于周二收盘的0.9732加元或1.0275美元.

加元表现不及欧元等主要货币.欧元兑美元触及四个月高位,因此前德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712](完)

--编译 李军;审校 程琳

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