〔纽约期市〕原糖期货连升四日,咖啡期货空头回补涨势终结

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透纽约/伦敦9月12日电---ICE原糖期货周三连升第四日,因技术性买盘和欧元走强抵消了对供应不断增加,需求不断回落的长期担忧.
阿拉比卡咖啡的空头回补涨势终结,因生产商借基金空头回补之机卖出.可可期货继续走低,因交易商关注西非降雨.
ICE-10月原糖期货SBc1上扬1.44%,报每磅19.72美分,受美元走软支撑,不过,因在接近20美分时阻力增加,原糖期货脱离19.92美分的一周高位.
交易商曾担忧,供应过剩估计将达到总计600万吨,使稍早原糖期货的全面涨势消退.
德国宪法法院今日稍早批准欧元区新救助基金和预算协定,使该地区朝最终解决债务危机又迈进了一步.受此推动,欧元兑美元触及四个月高位.
原糖价格自上周触及18.81美分后累计攀升了5%,回到更为中性的技术面区域.上周四的相对强弱指标为27,显示市场超卖.
不过,由于10月合约在本月底到期前,头寸展期至3月合约,近月合约价格可能很难维持涨势.3-10月合约溢价在0.7美分之上保持坚挺,上周四为0.53美分.
从长期来看,由于天气状况有利,最大出产国巴西的甘蔗压榨进展很快,加之,俄罗斯和中国的需求减少,预计将继续打压糖价.另外,对印度雨季降雨迟缓的担忧也有所缓解.
伦敦10月白糖期货LSUc1收高1.40美元,或0.25%,报每吨557.9美元.成交温和,为4,805口.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2小跌0.03美分,至每磅1.775美元,空头回补升势终结.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高7美元,或0.34%,报每吨2,073美元.成交清淡,为2,690口.
ICE-12月可可期货CCc2收跌1美元,收报每吨2,631美元.伦敦12月可可期货LCCZ2收涨2英镑,收于每吨1,691英镑,成交清淡,为5,981口.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)