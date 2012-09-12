〔纽约期市〕原糖期货连升四日,咖啡期货空头回补涨势终结

路透纽约/伦敦9月12日电---ICE原糖期货周三连升第四日,因技术性买盘和欧元走强抵消了对供应不断增加,需求不断回落的长期担忧.

阿拉比卡咖啡的空头回补涨势终结,因生产商借基金空头回补之机卖出.可可期货继续走低,因交易商关注西非降雨.

ICE-10月原糖期货SBc1上扬1.44%,报每磅19.72美分,受美元走软支撑,不过,因在接近20美分时阻力增加,原糖期货脱离19.92美分的一周高位.

交易商曾担忧,供应过剩估计将达到总计600万吨,使稍早原糖期货的全面涨势消退.

德国宪法法院今日稍早批准欧元区新救助基金和预算协定,使该地区朝最终解决债务危机又迈进了一步.受此推动,欧元兑美元触及四个月高位.

原糖价格自上周触及18.81美分后累计攀升了5%,回到更为中性的技术面区域.上周四的相对强弱指标为27,显示市场超卖.

不过,由于10月合约在本月底到期前,头寸展期至3月合约,近月合约价格可能很难维持涨势.3-10月合约溢价在0.7美分之上保持坚挺,上周四为0.53美分.

从长期来看,由于天气状况有利,最大出产国巴西的甘蔗压榨进展很快,加之,俄罗斯和中国的需求减少,预计将继续打压糖价.另外,对印度雨季降雨迟缓的担忧也有所缓解.

伦敦10月白糖期货LSUc1收高1.40美元,或0.25%,报每吨557.9美元.成交温和,为4,805口.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2小跌0.03美分,至每磅1.775美元,空头回补升势终结.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高7美元,或0.34%,报每吨2,073美元.成交清淡,为2,690口.

ICE-12月可可期货CCc2收跌1美元,收报每吨2,631美元.伦敦12月可可期货LCCZ2收涨2英镑,收于每吨1,691英镑,成交清淡,为5,981口.(完)