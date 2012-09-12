〔纽约期市〕ICE期棉连跌三日几乎触及一个月低点,因USDA报告利空

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透纽约9月12日电---棉花期货周三连跌第三日,几乎触及一个月低点,此前美国农业部(USDA)上调了对2012/13年度全球库存的预估至纪录新高.
该预估巩固了对全球最大棉纺市场--中国需求减少的担忧.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌2%,报每磅73.33美分,突破近期狭窄交投区间,跌穿50日移动均线切入位.
今日盘中该期棉低见72.75美分,为8月17日来最低.交投繁忙,有超过2.9万口易手,较250日均值高约四成.
美国农业部在其月度作物报告中将全球棉花结余预估上调至创纪录的7,650万出口包,较上月预估增加了约200万出口包,部分因中国消费和进口减少.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)