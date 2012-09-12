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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 05:16 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉连跌三日几乎触及一个月低点,因USDA报告利空

路透纽约9月12日电---棉花期货周三连跌第三日,几乎触及一个月低点,此前美国农业部(USDA)上调了对2012/13年度全球库存的预估至纪录新高.

该预估巩固了对全球最大棉纺市场--中国需求减少的担忧.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌2%,报每磅73.33美分,突破近期狭窄交投区间,跌穿50日移动均线切入位.

今日盘中该期棉低见72.75美分,为8月17日来最低.交投繁忙,有超过2.9万口易手,较250日均值高约四成.

美国农业部在其月度作物报告中将全球棉花结余预估上调至创纪录的7,650万出口包,较上月预估增加了约200万出口包,部分因中国消费和进口减少.(完)

--编译 李军;审校 母红

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