〔加拿大股市〕收高,关注美联储货币政策会议

路透多伦多9月12日电---加拿大股市主要股指周三小幅收高,投资人将注意力由德国宪法法院对欧元区新的救助基金正面的裁决转向美联储周四将宣布的货币政策决定.

周四美联储将结束为期两日的货币政策会议,市场预计将推出第三轮量化宽松政策,因其试图拉低借款成本,向经济注入更多活力.

权重金矿股上涨,对大盘贡献最大,但金价在触及六个月高位后部分投资人获利了结,令金价收平.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高12.17点或0.1%,至12,232.62点.10大类股中有七种收高.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.[ID:nSB1774712](完)

--编译 李军;审校 母红

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