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市场报道 | 2012年 9月 13日 星期四 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货在USDA报告后上涨,创三周最大单日涨幅

路透9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升2.6%,为三周最大单日涨幅,因此前美国农业部(USDA)调降2012年美国大豆产量预估.

交易商解除做多玉米做空大豆的套利操作,令大豆受到支撑.

在指标11月合约SX2升回20日移动均线上方后,技术性买盘加速.

USDA将2012年美国大豆产量预估从26.92亿蒲式耳下调至26.34亿蒲式耳,单产预估从每英亩36.1蒲式耳下调至35.3蒲式耳.

USDA还将2011/12年度大豆期末库存预估调降至1.3亿蒲式耳,对2012/13年度大豆期末库存的预估维持在1.15亿蒲式耳不变.

11月大豆期货SX2上扬44-1/4美分,报每蒲式耳17.45-3/4美元.

9月豆粕合约SMU2收高11.5美元或2.2%,报每短吨535.4美元.

9月豆油合约BOU2收高0.60美分或1.08%,报每磅55.91美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为252,432口,豆粕期货为84,191口,豆油期货为94,359口.(完)

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--编译 程琳;审校 母红

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