〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货在USDA报告后上涨,创三周最大单日涨幅

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透9月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升2.6%,为三周最大单日涨幅,因此前美国农业部(USDA)调降2012年美国大豆产量预估.
交易商解除做多玉米做空大豆的套利操作,令大豆受到支撑.
在指标11月合约SX2升回20日移动均线上方后,技术性买盘加速.
USDA将2012年美国大豆产量预估从26.92亿蒲式耳下调至26.34亿蒲式耳,单产预估从每英亩36.1蒲式耳下调至35.3蒲式耳.
USDA还将2011/12年度大豆期末库存预估调降至1.3亿蒲式耳,对2012/13年度大豆期末库存的预估维持在1.15亿蒲式耳不变.
11月大豆期货SX2上扬44-1/4美分,报每蒲式耳17.45-3/4美元.
9月豆粕合约SMU2收高11.5美元或2.2%,报每短吨535.4美元.
9月豆油合约BOU2收高0.60美分或1.08%,报每磅55.91美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为252,432口,豆粕期货为84,191口,豆油期货为94,359口.(完)
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--编译 程琳;审校 母红
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)