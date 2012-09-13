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债券 | 2012年 9月 13日 星期四 22:54 BJT

〔标题新闻〕8月ECB向希腊银行业注资较7月增加68.7亿欧元,由希腊央行ELA注资减少54.7亿欧元

注:ECB为欧洲央行

ELA为紧急流动性援助

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8J6020]

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