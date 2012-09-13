版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 00:42 BJT

〔美国FED〕将购买债券直到就业明显改善,延长近零利率政策指引

路透华盛顿9月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐