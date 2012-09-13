〔欧元债市〕美联储声明前德债上涨,希腊情势令投资人不安

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 德债在大跌后反弹
* 市场静待美联储货币政策决定
* 意大利65亿欧元公债标售需求不错
路透伦敦9月13日电---德债周四上涨,因希腊情势忧虑给了投资人在昨日德债大跌后买入避险公债的理由,而且市场为美国联邦储备理事会(FED,美联储)预计会宣布更多货币刺激措施作准备.
市场聚焦美联储1630GMT将发布的货币政策声明,预计可能推出第三轮量化宽松政策,以试图刺激低迷的经济.
"如果没有出台,会令市场颇为失望.我们期待第三轮量化宽松政策和延长近零利率承诺."一交易商表示,"如果没有,德债可能再遭抛售."
12月德债期货FGBLc1升74个跳动点,结算价报140.29,表现优于可比美债,德国10年期公债较可比美债收益率差扩阔5个基点,报约17个基点.
据报导,希腊驻国际货币基金组织(IMF)的代表称希腊可能需要第三轮救助,此消息一出德债触及140.47日高.
尽管希腊财长否认了该报导,但价格走势凸显市场对希腊在欧元区的未来极度敏感.
德国宪法法院为欧元区新的救助基金放行,刺激了对意大利公债标售的需求,意大利今日标售的65亿欧元公债需求不错.
二级市场,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌1个基点,报5.02%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB持稳在5.66%.(完)
--编译 李军;审校 程琳
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。