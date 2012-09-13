〔欧元债市〕美联储声明前德债上涨,希腊情势令投资人不安

* 德债在大跌后反弹

* 市场静待美联储货币政策决定

* 意大利65亿欧元公债标售需求不错

路透伦敦9月13日电---德债周四上涨,因希腊情势忧虑给了投资人在昨日德债大跌后买入避险公债的理由,而且市场为美国联邦储备理事会(FED,美联储)预计会宣布更多货币刺激措施作准备.

市场聚焦美联储1630GMT将发布的货币政策声明,预计可能推出第三轮量化宽松政策,以试图刺激低迷的经济.

"如果没有出台,会令市场颇为失望.我们期待第三轮量化宽松政策和延长近零利率承诺."一交易商表示,"如果没有,德债可能再遭抛售."

12月德债期货FGBLc1升74个跳动点,结算价报140.29,表现优于可比美债,德国10年期公债较可比美债收益率差扩阔5个基点,报约17个基点.

据报导,希腊驻国际货币基金组织(IMF)的代表称希腊可能需要第三轮救助,此消息一出德债触及140.47日高.

尽管希腊财长否认了该报导,但价格走势凸显市场对希腊在欧元区的未来极度敏感.

德国宪法法院为欧元区新的救助基金放行,刺激了对意大利公债标售的需求,意大利今日标售的65亿欧元公债需求不错.

二级市场,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌1个基点,报5.02%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB持稳在5.66%.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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