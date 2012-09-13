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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 00:59 BJT

〔美国FED〕美联储9月12-13日议息会议后发布的声明摘要

路透华盛顿9月13日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月12-13日货币政策会议后发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自8月会议以来获得的信息显示,近几个月经济活动继续温和扩张.就业成长缓慢,失业率仍居高不下.家庭支出继续增加,但企业固定投资增速看来已经放缓.楼市有一些进一步改善的迹象,尽管起点是很低的.通胀迟滞,尽管最近部分关键商品价格上涨,较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会担心如果没有进一步的宽松政策,经济成长可能不够强劲而无法令就业市场状况持续改善.而且全球金融市场压力继续对经济前景构成重大下滑风险.委员会还预期中期通胀率可能处于或低于2%的目标.

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