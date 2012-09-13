〔美国FED〕美联储9月12-13日议息会议后发布的声明摘要

联邦公开市场委员会(FOMC)自8月会议以来获得的信息显示,近几个月经济活动继续温和扩张.就业成长缓慢,失业率仍居高不下.家庭支出继续增加,但企业固定投资增速看来已经放缓.楼市有一些进一步改善的迹象,尽管起点是很低的.通胀迟滞,尽管最近部分关键商品价格上涨,较长期通胀预期保持稳定.