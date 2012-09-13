〔美国FED〕美联储9月12-13日议息会议后发布的声明摘要

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透华盛顿9月13日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月12-13日货币政策会议后发布的声明摘要:
联邦公开市场委员会(FOMC)自8月会议以来获得的信息显示,近几个月经济活动继续温和扩张.就业成长缓慢,失业率仍居高不下.家庭支出继续增加,但企业固定投资增速看来已经放缓.楼市有一些进一步改善的迹象,尽管起点是很低的.通胀迟滞,尽管最近部分关键商品价格上涨,较长期通胀预期保持稳定.
委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会担心如果没有进一步的宽松政策,经济成长可能不够强劲而无法令就业市场状况持续改善.而且全球金融市场压力继续对经济前景构成重大下滑风险.委员会还预期中期通胀率可能处于或低于2%的目标.
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。