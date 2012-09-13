美国各类经济指标总览--2012/9/13

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为38.2万人(预估为37.0万人).[ID:nEAPAD0DI5]

美国劳工部周四公布,美国8月核心PPI较前月上升0.2%,预估为上升0.2%.美国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升1.7%,预估为上升1.1%.[ID:nEAPAD0E34]

美国财政部周四公布,8月预算赤字为1,910亿美元,高于较上年同期的1,340亿美元赤字,主要是因为9月初劳工节假期使月度福利支出提前.[ID:nSB1777358]

当前值 前次值

失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)

非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)

平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(7月) 持平(6月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(7月) +0.2(6月)

实质所得(%) +0.0(7月) +0.6(6月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.7(第二季修正值) +2.0(第一季终值)

GDP平减指数(%) +1.6(第二季修正值) +2.2(第一季终值)

零售销售(%) +0.8(7月) -0.7(6月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)

雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)

工业生产(%) +0.6(7月) +0.1(6月修正值)

产能利用率(%) 79.3(7月) 78.9(6月修正值)

初请失业金人数(万人) 38.2(9月8日当周) 36.7(9月1日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)

领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)

个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)

消费者信贷(亿美元) 减少32.8(7月) 增加118.2(6月修正值)

企业库存(%) +0.1(6月) +0.3(5月)

建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)

消费者信心 60.6(8月) 65.4(7月修正值)

房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)

建筑许可(万户) 81.1(7月修正值) 81.2(7月初值)

成屋销售(万户) 447(7月) 437(6月)

新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)

工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +4.1(7月修正值) +1.6(6月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)

供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)

趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)

进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)

出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)

单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)

非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187

(第一季初值) (第四季修正值) (完)