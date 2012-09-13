〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨1.4%,受美联储新一轮刺激计划带动

路透芝加哥9月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红小麦期货周四收高,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)决定推出新一轮积极的刺激计划,提振了投资人对较高风险资产的兴致.

美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.美联储还将目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.[FED-CMN]

这刺激了对商品市场和股市强劲的买盘,但打压美元.

CBOT12月软红冬麦合约WZ2大涨1.4%,或12美分,结算价报9.02美元,为9月7日来首次收在9美元之上.

该合约盘中还升穿30日移动均线切入位和50日移动均线切入位这两道关键技术阻力位.

美国农业部周四早公布,周度出口销售小麦38.18万吨,低于预估的45-60万吨,一周前为57.34万吨.

今日CBOT小麦预估成交量为71,176口.(完)

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