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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.55%,Nasdaq指数攀升1.33%

路透纽约9月13日电---美国股市周四大涨,标普500指数收在2007年12月来最高水平,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取激进行动提振经济,鼓舞投资者重返市场.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨206.51点,或1.55%,至13,539.86点;标准普尔500指数.SPX收高23.43点,或1.63%,至1,459.99点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.51点,或1.33%,至3,155.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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