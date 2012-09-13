〔加拿大股市〕收在五个月高位,美联储增购债券扶助商品股

路透多伦多9月13日电---加拿大股市主要股指周四收在五个月高位,因在美联储宣布将在就业前景改善前购买更多债券后,矿业股和能源股跳升.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.[FED-CMN]

"这比市场预期的还要多,"MacDougall, MacDougall & MacTier研究部门主管Ian Nakamoto表示,"商品市场会有非常好的表现,金价已获提振."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高127.54点或1.04%,至12,360.16点,为4月2日来最高收位.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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