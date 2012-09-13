〔国际油市〕油价上涨,因美联储推出刺激新措施令市场鼓舞

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 美联储将每月购买400亿美元抵押贷款支持债券
* 布兰特10月原油期货周四到期
* 美国汽油期货下滑,因东北部供应忧虑减轻
路透纽约9月13日电---布兰特原油期货周四连升六日,交投活跃,因之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出又一轮刺激措施,将每月购买400亿美元抵押贷款支持债券直至就业前景改善.
美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.[FED-CMN]
声明发布后,油价走势波动,一度跳升1美元,而后转跌,但因预期此举会鼓励投资人将资金投入包括商品和股市等较高风险资产,后来又反弹.
Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,"美联储的政策举措将可能推高油价,但同时你必须注意,政策考量是对不利于原油强劲需求环境的根本状况作出的回应."
10月布兰特原油期货价格LCOc1上涨0.94美元,结算价报每桶116.90美元,连升六日.该合约将于今日到期.
交投更为活跃的11月合约升0.55美元,报115.88美元.
美国10月原油期货价格CLc1大涨1.30美元,结算价报每桶98.31美元,盘中升至98.58美元,为5月4日来最高.
布兰特和美国原油期货的相对强弱指标(RSI)升穿65,逼近70的超买水准分水岭.
两合约交投都很活跃,布兰特原油期货成交量较30日均值高17%,美国原油期货成交量则较该均值高35%.
但汽油期货RBc1连跌两日,下滑逾1%,至每加仑3美元之下,因美国东北部供应增加,且夏季驾车出游季结束.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 98.31 1.30 1.3% 96.51 98.58 276,552 223,528
11月原油 98.63 1.29 1.3% 96.82 98.89 108,047 71,106
10月RBOB汽油 2.9622 -0.0394 -1.3% 2.9126 3.0017 63,405 71,634
11月RBOB汽油 2.8893 -0.0163 -0.6% 2.8400 2.9117 71,966 53,753
10月取暖油 3.2113 -0.0039 -0.1% 3.1798 3.248 54,119 56,297
11月取暖油 3.2111 -0.0023 -0.1% 3.1786 3.2459 33,880 32,810
ICE合约
10月布兰特 116.90 0.94 0.8% 115.45 117.48 23,245 135,264
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 722,190 518,797 516,239 1,593,376 -7,570
汽油 231,097 182,230 132,909 290,062 -2,335
取暖油 156,558 153,821 134,034 344,422 -917 (完)
--编译 李军;审校 程琳
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。