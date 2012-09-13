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货币新闻 | 2012年 9月 14日 星期五 05:03 BJT

〔韩国数据〕8月进口物价同比升0.3%,出口物价同比增长1.1%--央行

路透首尔9月14日电---韩国央行周五公布:

* 韩国8月进口物价较上年同期上升0.3%,7月为同比下滑1.0%

* 韩国8月出口物价较上年同期上升1.1%,7月为同比上升2.2%(完)

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