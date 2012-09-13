〔加拿大汇市〕加元/美元升至13个月高位,因美联储采取积极措施

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透多伦多9月13日电---加元兑美元周四升至逾一年高位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布积极的第三轮刺激措施以试图提振经济.
加元兑美元CAD=D4高见0.9665加元或1.0347美元,为去年8月4日来最高.
美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.[FED-CMN]
美联储将非常规的购债举措直接与经济状况挂钩,显示货币政策侧重点明显转变.
加元兑美元收在0.9683加元或1.0327美元,周三收报0.9766加元或1.0240美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。