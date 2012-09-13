〔加拿大汇市〕加元/美元升至13个月高位,因美联储采取积极措施

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.[FED-CMN]