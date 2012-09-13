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市场报道 | 2012年 9月 14日 星期五 05:18 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元升至13个月高位,因美联储采取积极措施

路透多伦多9月13日电---加元兑美元周四升至逾一年高位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布积极的第三轮刺激措施以试图提振经济.

加元兑美元CAD=D4高见0.9665加元或1.0347美元,为去年8月4日来最高.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.[FED-CMN]

美联储将非常规的购债举措直接与经济状况挂钩,显示货币政策侧重点明显转变.

加元兑美元收在0.9683加元或1.0327美元,周三收报0.9766加元或1.0240美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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