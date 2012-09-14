美国各类经济指标总览--2012/9/14

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示,美国8月工业生产较前月下滑1.2%,降幅为2009年3月来最大,预估为持平.7月修正后为成长0.5%(前值为成长0.6%).美国8月产能利用率为78.2%(预估为79.2%)[ID:nSB1779762]
美国劳工部周五公布,美国8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%,增幅为2009年6月来最大,预估为上涨0.5%.8月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%).8月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%);较上年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%).8月民间部门每周平均实质所得下降0.6%(预估为下降0.3%)[ID:nEAPAE0CD3]
美国商务部周五公布,8月零售销售较前月增加0.9%,增幅为2012年2月以来最大,预估为增加0.7%.8月扣除汽车的零售销售较前月增加0.8%(预估为增加0.6%)[ID:nEAPAE0EB4]
美国商务部周五公布,美国7月企业库存较前月增长0.8%,预估为增长0.3%.6月确认为增长0.1%.7月企业库存录得今年1月以来最大增幅.[ID:nEAPAE0C82]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)
非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)
平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(8月) 持平(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
实质所得(%) -0.6(8月) -0.2(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.7(第二季修正值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.6(第二季修正值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.9(8月) +0.6(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) -1.2(8月) +0.5(7月修正值)
产能利用率(%) 78.2(8月) 79.2(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.2(9月8日当周) 36.7(9月1日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)
领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)
消费者信贷(亿美元) 减少32.8(7月) 增加118.2(6月修正值)
企业库存(%) +0.8(7月) +0.1(6月修正值)
建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)
消费者信心 60.6(8月) 65.4(7月修正值)
房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)
建筑许可(万户) 81.1(7月修正值) 81.2(7月初值)
成屋销售(万户) 447(7月) 437(6月)
新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)
工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1(7月修正值) +1.6(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)
供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 田建华/母红/李军