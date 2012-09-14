〔英国债市〕英债触及合约低点,因美联储刺激措施提振风险意愿

路透伦敦9月14日电---英国公债期货周五收在合约低点,10年期英债收益率(殖利率)升至四个月高位,因此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)支撑美国经济复苏的新计划提振投资人对风险资产的兴致.

美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.[ID:nSB1778324]

苏格兰皇家银行利率策略部门主管Andrew Roberts表示,美联储行动"本质上并未设限",这给避险英债带来了最大的压力.

"市场人士认为举措令全球经济较之前更为稳固."他表示.

12月英国公债期货FLGZ2收挫145个跳动点,报118.02,为8月底该合约开始活跃交投以来最低水准.可比德债期货FGBLZ2跌155个跳动点.

摩根大通策略师Francis Diamond表示,英债表现略胜德债是因部分投资人预期英国央行在11月可能扩大量化宽松政策,因美联储推出了新的刺激措施.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR升15个基点,报1.958%,为5月初来最高,较可比德债利差EU10YT=RR持稳在25个基点.

下周此间市场投资人将关注一系列英国经济数据,包括通胀、零售销售和公共借款,以及英国央行上次货币政策会议记录.英国债务管理局也将在下周标售票息为1%的2017年到期英债.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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