〔欧元债市〕德债收益率升至11周高位,美联储推出新措施令德债遭抛售

* 风险意愿升温,低风险德债遭殃

* 升势一度打压意大利10年期公债收益率跌穿5%

* 西班牙公债遭抛售,市场静待寻求救助信号

路透伦敦9月14日电---德债收益率(殖利率)周五触及11周高位,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新刺激措施提振投资人对较高风险资产兴致后,全球低风险公债遭抛售.

美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.[ID:nSB1778324]

转投较高收益资产的行动扶助打压意大利10年期公债收益率短暂跌穿5%,为5月来首见,解决欧债危机取得进展,市场人气不断改善.

德国10年期公债收益率升15个基点,报1.68%,而12月德债期货FGBLc1大跌155个跳动点,结算价报138.74,为4月初来首见.

10年期德债收益率升穿200日移动均线切入位,为14个月来首次,目标直至6月高位1.7%,如果触及该水准,该收益率几乎收复了全年的失地.

但后市仍面临挑战,在下周西班牙标售公债前,投资人锁定获利.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB触及一周最高的5.85%,升18个基点,较短期公债收益率也攀升.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB从4.95%日低回升,欧洲市场收盘报5.02%.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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