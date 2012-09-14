〔纽约期市〕ICE期棉上涨,融入美联储行动后商品市场的普遍升势

路透纽约9月14日电---棉花期货周五连升两日,表现为三周内最佳,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出第三轮刺激行动后,商品市场受到提振.

油价和铜价触及数月高位,带动期棉走势.昨日美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.[ID:nSB1778324]

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收高2.37美分或3.2%,报每磅75.90美分,盘中在73.53-75.95美分之间交投.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,如果保持目前的动能,下周期棉可能测试77美分甚至更高."只要不跌穿74美分,就可能进一步上涨."

尽管美联储行动带动商品市场利多气氛,但期棉基本面前景仍有些疲弱.(完)