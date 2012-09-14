〔纽约汇市〕美元兑欧元下挫,因美联储新措施刺激风险意愿

* 欧元料延续升势

* 但股市期权显示美元颓势可能接近尾声

* 投机商再度转为看空美元

* 关注日本央行下周会议

路透纽约9月14日电---美元周五再度普跌,兑欧元刷新四个月低点,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮积极的刺激计划后,投资人追捧较高风险资产.

美联储的决定,加上在近期欧洲央行采取措施令对欧元区危机可以得到解决的信心增强,使欧元兑美元本周有望大涨2.4%,将是1月底来最大周度升幅.美元兑欧元已是连跌四日.

但一些股市期权市场的策略师相信美元颓势快将告终.交易商周五积极买入同美元指数相关的上市交易基金(ETF)的看涨期权.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.美联储还将维持近零利率承诺的期限由2004年底延长至至少2015年中.[ID:nSB1778324]

"他们称希望看到一段长时间内每月新增就业20-30万,如果没有达到目标,刺激措施就没完."OppenheimerFunds旗下Currency Opportunities Fund投资组合经理Alessio de Longis表示.

这会令美元持续承压.

"多个国家都在竭尽所能抵制货币升值,因除了2008年第四季外,全球经济周期性成长还从未如此疲弱."de Longis表示.

他表示,这意味着不要碰日圆和巴西雷亚尔.作空美元更好的途径是买入欧元兑美元,或挪威克郎等欧洲小国货币兑美元.

9月迄今,欧元兑美元已经大涨4.3%,受欧洲央行购债和德国宪法法院支持欧元区救助基金扶助.

de Longis表示,欧洲央行近期承诺购买欧元区受困国家公债,这也鼓励投资人买入欧元.

"单单是因为原本大幅减持欧元和欧股的投资人将进一步空头回补,欧元就可能上看1.35美元."他指出,"如果欧洲经济数据开始有惊喜,则有大量空间来创建新的欧元多头,欧元可能升至1.40美元."

欧元兑美元EUR=触及1.3168美元的5月初来高位,纽约尾盘报1.3124美元,升1%,因欧元区规模较小国家的公债收益率下滑,促使投资人买入欧元.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商在最新一周再度转往看空美元.

"美联储的决定和欧洲央行的行动是有决定性和重大意义的,这会带动风险偏好直至明年."Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示.

欧元集团主席贾克周五表示,欧元区永久救助基金将在下月底开始运作.

美国公布的8月零售销售数据优于预期,以及9月汤森路透/密歇根大学消费者信心指数跳升也带动风险意愿.[US-ECI-CMN]

**日圆下挫**

下周日本央行将举行政策会议,日本财务省在过去数日也加大了对干预汇市的口头威胁.

亚洲交易商表示,日本央行在周四美联储宣布政策决定后询问了汇率情况,这是当局可能接近干预的迹象.

美元兑日圆上涨,因投资人臆测日本当局可能干预限制日圆兑美元近期的升幅,日圆全面下滑.交易商表示,对日本央行下周可能放宽政策以回应美联储行动的预期也可能将打压日圆.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=周四触及七个月低点77.11日圆,周五纽约尾盘升1%,报78.28日圆.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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