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市场报道 | 2012年 9月 15日 星期六 05:29 BJT

〔加拿大股市〕刷新五个月高位,续受美联储举措提振

路透多伦多9月14日电---加拿大股市主要股指周五大涨逾1%,美联储宣布重大刺激措施后商品价格上扬,资源股引领此间市场全面走强.

交易商受到美联储举措鼓舞,加股延续周四1%的升势.

资源股领涨,能源股升2%,原材料股劲扬2.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高139.31点或1.13%,至12,499.47点,10大类股中有七种收高.

今日盘中,该指数一度高见12,529.77点,为3月27日来最高.本周升幅为1.9%,9月迄今升幅为逾4%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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