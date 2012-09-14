〔国际油市〕油价上涨,续受美联储推出刺激新措施带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 布兰特原油期货连升七日,美国原油期货升穿100美元
* 布兰特和美国原油期货录得周度升幅
* 地缘政治风险和美元下挫提供支撑
路透纽约9月14日电---油价周五上涨,但收在盘中触及的四个月高位之下,因对能源成本高涨可能威胁经济成长的担忧抑制了对美联储推出新的刺激计划将带动需求增强的希望.
布兰特原油期货连升七个交易日,和美国原油期货一道录得周度升幅,因在美联储宣布第三轮量化宽松政策后,美元全面下挫,兑欧元跌至四个月低点.
美元走软通常对原油等美元计价商品有支撑作用.
股市也受美联储措施提振,美股上扬,欧股跳升至14个月高位.
国际能源署(IEA)首席分析师Fatih Birol表示,目前的油价可能拖累全球经济陷入衰退.
他表示,欧洲和中国最易受高油价影响,但他拒绝表示是否最近油价大涨可能促使IEA释出原油储备.
11月布兰特原油期货价格LCOc1上涨0.78美元,结算价报每桶116.66美元,盘中触及117.95美元,为5月3日来最高.本周布兰特原油期货大涨2.1%.
美国10月原油期货价格CLc1涨0.69美元,结算价报每桶99美元,盘中升至100.42美元,为5月4日来首次升穿100美元.本周美国原油期货上扬2.7%.
美国原油期货成交量较30日均值高49%,布兰特原油期货成交量较30日均值低7%.
美国汽油期货RBc1大涨1.8%,重回每加仑3美元之上,之前连跌两日.取暖油期货HOc1升近1%.
多个阿拉伯国家反美示威愈演愈烈也支撑油价.这同伊朗核计划有关的争端一道令北非和中东供应受扰的地缘政治风险继续受到关注.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 99.00 0.69 0.7% 97.99 100.42 249,219 223,528
11月原油 99.33 0.70 0.7% 98.29 100.73 127,035 71,106
10月RBOB汽油 3.0156 0.0534 1.8% 2.9622 3.0382 42,047 71,634
11月RBOB汽油 2.9315 0.0422 1.5% 2.8824 2.9503 43,583 53,753
10月取暖油 3.2395 0.0282 0.9% 3.2031 3.2633 41,980 56,297
11月取暖油 3.2385 0.0274 0.9% 3.2037 3.2633 24,713 32,810
ICE合约
11月布兰特 116.66 0.78 0.7% 115.58 117.95 177,234 25,025
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 780,789 518,797 516,239 1,593,376 7,570
汽油 143,215 182,230 132,909 288,434 -1,628
取暖油 118,280 153,821 134,034 339,579 -6,703 (完)
--编译 李军;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。