〔国际油市〕油价上涨,续受美联储推出刺激新措施带动

* 布兰特原油期货连升七日,美国原油期货升穿100美元

* 布兰特和美国原油期货录得周度升幅

* 地缘政治风险和美元下挫提供支撑

路透纽约9月14日电---油价周五上涨,但收在盘中触及的四个月高位之下,因对能源成本高涨可能威胁经济成长的担忧抑制了对美联储推出新的刺激计划将带动需求增强的希望.

布兰特原油期货连升七个交易日,和美国原油期货一道录得周度升幅,因在美联储宣布第三轮量化宽松政策后,美元全面下挫,兑欧元跌至四个月低点.

美元走软通常对原油等美元计价商品有支撑作用.

股市也受美联储措施提振,美股上扬,欧股跳升至14个月高位.

国际能源署(IEA)首席分析师Fatih Birol表示,目前的油价可能拖累全球经济陷入衰退.

他表示,欧洲和中国最易受高油价影响,但他拒绝表示是否最近油价大涨可能促使IEA释出原油储备.

11月布兰特原油期货价格LCOc1上涨0.78美元,结算价报每桶116.66美元,盘中触及117.95美元,为5月3日来最高.本周布兰特原油期货大涨2.1%.

美国10月原油期货价格CLc1涨0.69美元,结算价报每桶99美元,盘中升至100.42美元,为5月4日来首次升穿100美元.本周美国原油期货上扬2.7%.

美国原油期货成交量较30日均值高49%,布兰特原油期货成交量较30日均值低7%.

美国汽油期货RBc1大涨1.8%,重回每加仑3美元之上,之前连跌两日.取暖油期货HOc1升近1%.

多个阿拉伯国家反美示威愈演愈烈也支撑油价.这同伊朗核计划有关的争端一道令北非和中东供应受扰的地缘政治风险继续受到关注.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 99.00 0.69 0.7% 97.99 100.42 249,219 223,528

11月原油 99.33 0.70 0.7% 98.29 100.73 127,035 71,106

10月RBOB汽油 3.0156 0.0534 1.8% 2.9622 3.0382 42,047 71,634

11月RBOB汽油 2.9315 0.0422 1.5% 2.8824 2.9503 43,583 53,753

10月取暖油 3.2395 0.0282 0.9% 3.2031 3.2633 41,980 56,297

11月取暖油 3.2385 0.0274 0.9% 3.2037 3.2633 24,713 32,810

ICE合约

11月布兰特 116.66 0.78 0.7% 115.58 117.95 177,234 25,025

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 780,789 518,797 516,239 1,593,376 7,570

汽油 143,215 182,230 132,909 288,434 -1,628

取暖油 118,280 153,821 134,034 339,579 -6,703 (完)