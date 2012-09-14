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市场报道 | 2012年 9月 15日 星期六 05:30 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元回吐部分近期升幅,受制造业数据影响

路透多伦多9月14日电---加元兑美元周五回吐部分近期升幅,因低迷的加拿大制造业销售数据压制了一些对美联储积极推出新刺激措施的愉悦.

加拿大公布7月制造业销售意外较前月下滑1.5%,市场预期为增长0.4%.

本周稍早,加拿大公布7月创下纪录最高贸易逆差,进出口双双意外下滑,令人怀疑该国经济面对着美国和欧洲的持续疲弱表现,能否展现韧性.[ID:nSB1773570]

加元兑美元CAD=D4收报0.9712加元或1.0297美元,周四收在0.9683加元或1.0327美元.

盘中稍早,加元一度触及0.9633加元或1.3081美元的去年8月4日来最高水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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