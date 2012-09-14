〔加拿大汇市〕加元/美元回吐部分近期升幅,受制造业数据影响

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透多伦多9月14日电---加元兑美元周五回吐部分近期升幅,因低迷的加拿大制造业销售数据压制了一些对美联储积极推出新刺激措施的愉悦.
加拿大公布7月制造业销售意外较前月下滑1.5%,市场预期为增长0.4%.
本周稍早,加拿大公布7月创下纪录最高贸易逆差,进出口双双意外下滑,令人怀疑该国经济面对着美国和欧洲的持续疲弱表现,能否展现韧性.[ID:nSB1773570]
加元兑美元CAD=D4收报0.9712加元或1.0297美元,周四收在0.9683加元或1.0327美元.
盘中稍早,加元一度触及0.9633加元或1.3081美元的去年8月4日来最高水准.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透东京3月2日 - 日本日经指数周四触及14个月高点，此前美股飙升且美元上涨，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温。