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债券 | 2012年 9月 24日 星期一 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.79

路透华盛顿9月24日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140

中值 0.130

低值 0.115

投资 0.142

价格 99.929222

高值得标比率 29.86%

投标倍数 4.79

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,769,500

总投标 134,139,933,500

竞争性投标得标 26,453,836,000

非竞争性投标得标 581,333,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/27

到期日 2013/03/28

CUSIP码 912795Z61

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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