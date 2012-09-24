〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.79

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透华盛顿9月24日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140
中值 0.130
低值 0.115
投资 0.142
价格 99.929222
高值得标比率 29.86%
投标倍数 4.79
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,769,500
总投标 134,139,933,500
竞争性投标得标 26,453,836,000
非竞争性投标得标 581,333,500
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/27
到期日 2013/03/28
CUSIP码 912795Z61
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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