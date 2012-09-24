〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,因忧虑西班牙及德国IFO数据疲弱

* 德国Ifo企业景气判断指数疲弱及忧虑西班牙,令欧元下跌

* 若欧元进一步下跌,目标可能是0.7887英镑

* 英镑兑美元下滑

路透伦敦9月24日电---英镑兑欧元周一上涨至逾两周最高,西班牙是否将成为最新申请救助的欧元区国家的不确定性及德国IFO数据逊于预期,提振英镑走强.

在1507 GMT,欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.3%至0.7969英镑,日内低位为0.7955英镑,此为9月7日来的最低,且低于100天移动均线切入位0.7964英镑.

英镑兑美元GBP=下滑,因忧虑欧元区,削弱投资人的风险偏好,打压股市和诸如英镑等较高风险货币.

"主导市场人气的因素是西班牙何时将申请救助.而且,在西班牙申请前,这因素将令欧元和英镑双双承压,特别是对欧元,"法国农业信贷银行货币策略师Adam Myers说.

若欧元进一步下跌,将跌穿一些水平,且目标是9月初低位0.7887英镑.交易商称,执行价在0.8000英镑的期权稍晚到期,可能影响交易,且将使欧元接近该水平.

投资者亦担心西班牙和希腊.西班牙经济部长德金多斯周六说,西班牙不会仓促向外部寻求援助来为其债务融资.[ID:nST0556611].欧洲央行计划买入负债累累国家的公债以缓和欧元区债务危机,这计划一直支持欧元的表现.欧洲央行的购债计划启动的前提是要受困国家先申请.

希腊尚未与国际借款人达成撙节协议,这令投资人忧虑.

欧元也受德国数据打压.德国经济智库Ifo公布企业景气判断指数不及预期,引发市场担心欧元区最大经济体德国可能陷入困境,而交易商称,一欧洲国家央行卖出欧元.

英镑兑美元下跌0.2%,报1.6194美元,脱离上周五触及的近13个月高位1.6310美元,当时英国借贷数据好于市场预期,英镑受到激励.

交易商表示,周五将支付的一项可能高达30亿欧元的欧盟对英国农业补贴将可能提振英镑表现.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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