〔欧洲股市〕收跌,因对欧元区的忧虑重燃

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%,Euro STOXX 50指数收低0.7%
* 防御型保健股、公用事业股上涨
路透伦敦9月24日电---欧洲股市周一收跌,德国企业信心回落,以及对西班牙和希腊的忧虑重燃,促使紧张不安的投资者转投诸如医疗保健等更趋防御型的股票.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,115.76点.欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50收低0.7%,报2,557.89点.
德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2010年初迄今最低水平,显示即使是欧元区最强经济体也受到经济滑坡的冲击,尽管欧洲央行总裁德拉吉承诺将采取新的刺激举措.
要求西班牙寻求进一步救助的压力与日俱增.而一家德国媒体报导称,希腊的财政预算可能有200亿欧元的缺口,这也令投资者不安.
"股市反弹,以及反弹的幅度曾让我们感到意外,现在市场开始面对现实.尽管德拉吉宣布欧洲央行将干预债市,但这并没有真正解决任何问题,"瑞士的银行Gonet的资产配置部主管Cyrille Urfer表示.
他称,"我们仍相对谨慎,基本面对企业而言仍极具挑战."
欧洲保健.SXDP和公用事业类股.SX6P逆市走强,分别上涨0.3%和0.03%.
英国富时100指数.FTSE收跌0.24%,报5,838.84点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.52%,报7,413.16点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.95%,报3,497.22点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。