〔欧洲股市〕收跌,因对欧元区的忧虑重燃

* FTSEurofirst 300指数收低0.3%,Euro STOXX 50指数收低0.7%

* 防御型保健股、公用事业股上涨

路透伦敦9月24日电---欧洲股市周一收跌,德国企业信心回落,以及对西班牙和希腊的忧虑重燃,促使紧张不安的投资者转投诸如医疗保健等更趋防御型的股票.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,115.76点.欧元区绩优股指标Euro STOXX 50指数.STOXX50收低0.7%,报2,557.89点.

德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2010年初迄今最低水平,显示即使是欧元区最强经济体也受到经济滑坡的冲击,尽管欧洲央行总裁德拉吉承诺将采取新的刺激举措.

要求西班牙寻求进一步救助的压力与日俱增.而一家德国媒体报导称,希腊的财政预算可能有200亿欧元的缺口,这也令投资者不安.

"股市反弹,以及反弹的幅度曾让我们感到意外,现在市场开始面对现实.尽管德拉吉宣布欧洲央行将干预债市,但这并没有真正解决任何问题,"瑞士的银行Gonet的资产配置部主管Cyrille Urfer表示.

他称,"我们仍相对谨慎,基本面对企业而言仍极具挑战."

欧洲保健.SXDP和公用事业类股.SX6P逆市走强,分别上涨0.3%和0.03%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.24%,报5,838.84点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.52%,报7,413.16点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.95%,报3,497.22点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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