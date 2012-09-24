〔美国热股〕Facebook股价急挫10%,此前Barron's质疑该公司的价值

路透旧金山9月24日电---社交网络公司Facebook (FB.O)股价周一下跌,此前财经周刊Barron's质疑Facebook的价值,且设定该公司的目标价仅为15美元.

在Nasdaq午盘,Facebook急挫10%,至20.64美元,较5月首次公开发行(IPO)定价38美元下跌约46%.Facebook此次下跌,回吐上周录得的升幅的一大部份,当时该公司正测试新移动广告网络的消息带动股价上扬.

Barron's表示,以股价15美元来看,Facebook股价仍是其2013年预估每股获利的24倍,而科技巨擘苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O),目前两者2012年市盈率约16倍.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI