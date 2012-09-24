版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 01:34 BJT

〔美国热股〕谷歌股价创纪录高位

路透旧金山9月24日电---谷歌(GOOG.O)股价周一触及纪录高位,该公司可靠的广告业务再次受到华尔街投资人欢迎,他们不再青睐较年轻的社交媒体公司.

在大约1600 GMT,谷歌股价触及747.84美元,略高于2007年11月创下的上次纪录高位747.24美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐