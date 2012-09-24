〔美国热股〕谷歌股价创纪录高位

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透旧金山9月24日电---谷歌(GOOG.O)股价周一触及纪录高位,该公司可靠的广告业务再次受到华尔街投资人欢迎,他们不再青睐较年轻的社交媒体公司.
在大约1600 GMT,谷歌股价触及747.84美元,略高于2007年11月创下的上次纪录高位747.24美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场2017年3月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)4,566.60亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11 2.00亿台币 03/13 1,509.00亿台币 03/14 802.00亿台币 03/15 816.50亿台币 03/16 5,604.00亿台币 03/17 1,099.50亿台币 03/18 101.00
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。