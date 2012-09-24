〔金属期市〕全球经济增长忧虑令期铜跌至一周低位

* 忧虑全球经济体质,限制了期铜升势

* 在中国迎来一周假期前,中国需求疲弱

* IMF势将下调全球经济增长预估

* 关注周二出炉的美国消费者信心指数

路透纽约/伦敦9月24日电---铜价周一跌至一周低位,和较广泛商品市场下跌的走势一致,因在经济基本面走弱下,工业金属的短期需求前景仍然受限.

铜价上周攀升至四个半月来的最高水平,受中国1,500亿美元基础建设计划及欧洲央行和美联储承诺放宽政策所带动,周一德国企业信心数据令人失望,突显投资人忧虑全球经济,铜价因此下滑.

这些对全球经济的忧虑,也在中国国庆节假期前中国需求疲弱的迹象中反映出来.因据称,中国制造商仍在等待有关中国基础建设扩展计划的有关订单.

"市场将继续忧虑全球经济正在放缓,"TD Bank Financial Group商品策略部主管Bart Melek说.

"人们很担忧,在一段时间内,对金属的实际实货需求将不会出现."

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌5.75美分,或1.5%,结算价报每磅3.7315美元,盘中交易区间为3.7155-3.78美元,前者为逾一周低位.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低98.50美元,报每吨8,183美元,进一步脱离上周触及8,422美元的四个半月高位.

在伦敦市场收市后,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,IMF下月更新全球经济预估时,将下调其对全球经济增长预估.

德加德说,IMF仍预计全球经济将'逐步复苏',但成长幅度可能略低于IMF 7月时的预期.[ID:nSB1794300]

基本面方面,LME数据显示,铜库存MCUSTX-TOTAL增加475吨,至219,950吨,延续上周增加2,775吨的态势,上海铜库存则猛增10,428吨.

不过,今年全球精炼铜市场正面临供应不足加剧.

国际铜业研究组织(ICSG)最新发布的月度报告称,今年上半年全球精炼铜供应缺口为47.3万吨.

"中长期而言,我们预期铜价有进一步的潜力.例如,周五ICSG公布全球供应不足.且最新批准的基础建设计划很可能令中国需求保持在高水平,"德国商业银行在报告中说.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收低35美元,报每吨2,080美元,三个月期锡CMSN3下跌75美元,收报20,650美元.

三个月期锌CMZN3跌14美元,收报每吨2,103美元.三个月期镍CMNI3跌200美元,收报17,975美元.三个月期铅CMPB3跌21美元,报2,267美元.

以下为1804 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 373.05 -5.85 -1.54 343.60 8.57

LME期铝 2079.00 -36.00 -1.70 2020.00 2.92

LME期铜 8183.00 -98.50 -1.19 7600.00 7.67

LME期铅 2266.50 -21.50 -0.94 2035.00 11.38

LME期镍 17975.00 -200.00 -1.10 18710.00 -3.93

LME期锡 20645.00 -80.00 -0.39 19200.00 7.53

LME期锌 2103.00 -14.00 -0.66 1845.00 13.98

上海期铝 15665.00 -75.00 -0.48 15845.00 -1.14

上海期铜 59100.00 -610.00 -1.02 55360.00 6.76

上海期锌 15475.00 -180.00 -1.15 14795.00 4.60

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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