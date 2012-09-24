〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头结清头寸及季节性收割压力

路透9月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,交易商说,因季节性收割压力,且在忧虑全球经济下,多头结清头寸.

分析师周一表示,在过去一周,农夫收割玉米的进度稳定,完成收割41%种植面积,速度创纪录,尽管一些骤雨令农夫一度暂停收割.

美国农业部(USDA)称,上周出口检验2,420万蒲式耳玉米,低于上周的2,790万蒲式耳,且低于上年同期的3,480万蒲式耳.

一农业气象学家周一表示,预期美国中西部北部本周天气良好,有利收割玉米和大豆,中西部南部将有骤雨,将拖慢当地的收割.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.92美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.80美元.九天相对强弱指标(RSI)为34.

指标12月玉米期货合约CZ2收低3-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.44-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为174,839口.(完)

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