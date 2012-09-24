〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因美元走强

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透9月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周一下滑,因对全球经济的担忧带动美元上涨,且引发一波对小麦的抛盘,受投资人从投资组合中沽出风险资产影响.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收在50日和40日移动均线切入位下方,但在30日移动均线切入位8.89-5/8美元寻获支撑.
美国农业部公布,周度出口检验小麦2,242.4万蒲式耳,预估区间为1,700-2,300万.一周前为2,940万.
欧洲交易商表示,土耳其买家上周买入至少2.5万吨乌克兰制粉小麦.
伊拉克贸易部消息人士表示,伊拉克标购至少5万吨小麦,不限产地.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,本周美国大平原硬红冬麦种植区少量降雨将在秋季播种前为土壤提供急需的湿度.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低5-1/4美分,结算价报8.92美元.
今日CBOT小麦预估成交量为71,271口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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