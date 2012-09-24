〔美股盘后〕卡特彼勒下挫1%,此前下调其2015年EPS预估

路透纽约9月24日电---卡特彼勒(CAT.N)股价周一在美股盘后交易中下挫1%,此前公司下调2015年财测.

根据卡特彼勒周一发布会,该公司调降其2015年获利预估,称全球经济状况疲弱.

卡特彼勒预期2015年每股盈余(EPS)为12-18美元,公司原先公布的2015年EPS预估为15-20美元.(完)