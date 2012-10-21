(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,投资人对低风险资产的兴致增加

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
* 近期公债收益率上升吸引买家
* 股市下挫逾1%,因投资人规避风险
* 西班牙首相称还未决定是否求援
路透纽约10月19日电---美国公债价格周五上涨,因本周公债收益率回升吸引买家回场,且对全球经济成长速度的持续忧虑重创股市,提振美国公债的避险吸引力.
本周稍早,因有迹象显示美国经济成长动能加快,且预期西班牙将求援,这可能消除一些欧债危机对全球经济成长的影响,美国公债收益率上涨.
分析师表示,本周收益率的升幅足以在周五刺激买兴,特别投资人对美国经济状况和欧债危机最终的结果仍很紧张.
周五美股大跌逾1%,因在通用电气和微软公布的业绩令市场重燃对企业盈利的忧虑后,投资人风险意愿降低,转投较低风险资产的举措带动美国公债.
"下周将有大量财报发布,投资人对业绩期愈发紧张,许多企业营收成长将有挑战性."Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示.
指标10年期公债US10YT=RR价格升18/32,收益率跌至1.77%,周四尾盘报1.83%,今日该收益率跌幅将是9月底来最大,但本周该收益率上升,上周五尾盘报1.66%.
30年期公债US30YT=RR价格升1-12/32,收益率从周四尾盘的3.01%跌至2.94%.
西班牙首相拉霍伊表示,还未决定是否寻求欧元区和欧洲央行的主权救助后,市场担心西班牙可能短期内不会寻求救助,美国公债也因此获得支撑.
"近期一直在影响此间市场的多数因素是欧洲情势,目前也是如此.市场对西班牙的发展略感失望,将有助于带动美国公债上涨."The Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示.
投资人将关注下周二和周三的美联储货币政策会议,但预计在11月6日总统大选前美联储不会有什么意外之举.
"所有人将聚焦美联储对目前的经济评估,我认为没有人会预计美联储会改变政策,因太接近大选,美联储可能要保持低调."Larkin称.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.299
五年期公债US5YT=RR 99-12/32 (+ 5/32) 0.757
10年期公债US10YT=RR 98-21/32 (+16/32) 1.775
30年期公债US30YT=RR 96-6/32 (+1-10/32) 2.944(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)
* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”