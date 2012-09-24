〔加拿大股市〕收低,商品价格下滑拖累资源股

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透多伦多9月24日电---加拿大主要股指周一收低,因投资人担心全球经济成长疲弱,商品价格被打压,矿业股和能源股受拖累领跌.
德国公布的经济数据令市场失望,且投资人对西班牙和希腊的债务忧虑重燃,油价、金价和铜价均下滑.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低70.06点,或0.57%,报12,313.54点,为8月底来最大单日跌幅.
金矿股Goldcorp Inc (G.TO)和Barrick Gold Corp(ABX.TO)对市场拖累最大,分别下挫3.7%和2.8%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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