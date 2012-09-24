〔加拿大股市〕收低,商品价格下滑拖累资源股

路透多伦多9月24日电---加拿大主要股指周一收低,因投资人担心全球经济成长疲弱,商品价格被打压,矿业股和能源股受拖累领跌.

德国公布的经济数据令市场失望,且投资人对西班牙和希腊的债务忧虑重燃,油价、金价和铜价均下滑.