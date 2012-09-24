更正:〔韩国数据〕9月消费者信心仍在年内"第二"低位,通胀预估跌至21个月低点

(更正:因原文有误,标题及内文第一段中,9月消费者信心指数仍在年内"第二低的水平",而非"最低水平")

路透首尔9月25日电---韩国央行周二公布的数据显示,9月消费者信心指数仍在年内第二低的水平,通胀预估下跌至2010年底来的最低.

韩国央行在声明中表示,其9月消费者信心指数降至99,与8月持平,为七个月低位.

该指数连跌三个月,峰值是今年5月的105.

该指数低于100,表示预期经济与生活条件恶化的消费者多于预期好转的消费者.该指数在2012年的最低读数是1月时的98.

消费者对未来12个月通胀率的预估中值下跌至3.4%,是2010年12月以来最低,8月为3.6%.

韩国央行称该项调查是在9月11-18日进行,在56个城市访问超过2,000个家庭所完成的.

浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]