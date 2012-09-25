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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 22:03 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数为正4,8月为负9

路透9月25日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,9月综合制造业指数为正4,8月为负9.

以下为具体数据及分项:

9月 8月 7月 三个月均值

制造业综合指数 4 -9 -17 -7

出货 9 1 -23 -4

新订单 7 -20 -25 -13

未完成订单 -9 -25 -27 -21

产能利用 3 -9 -16 -7

投入物价 1.42 1.32 1.33 --

产出物价 0.44 0.51 0.51 --

制成品库存 18 18 21 19

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--编译 利棣儿;审校 李军

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