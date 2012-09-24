〔纽约期市〕期棉触及五周低位,棉纺厂短暂买入限制跌势

路透纽约9月24日电---美国期棉周一连跌第三天,触及五周低点,因在市场最近升至77美分上方后,投资人继续卖出.

洲际交易所期棉12月合约CTZ2下跌0.75美分,或1.02%,结算价报每磅72.5美分,尾盘一度跌至72.43美分,为8月16日来的最低水平.

交易商表示,在棉价跌至72.5美分下方后,纺织厂短暂买入,可能扶助遏制棉花进一步下跌,尽管市场人气仍然偏空.

欧元走弱也打压棉花.欧元兑美元和日圆周一跌至逾一周最低,因疲弱的德国企业景气指数和债负沉重的西班牙的不确定性,加重了对欧元区经济不断恶化的忧虑.[FRX/CN]

鉴于全球需求不振及棉花出产增加,棉花前景黯淡,周一棉花表现落后于其他市场.代表19种商品的汤森路透-Jefferies CRB商品指数.CRB跌0.99%,美国股市下跌0.22%.

过去一个月,棉花价格每周均走低,年初迄今累计下挫17%,接近熊市区域.

尽管如此,第三季棉价可望上涨.升幅不大,略少于2%,棉价在第二季大跌21%.周五是本季最后一个交易日.(完)