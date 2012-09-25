〔标题新闻〕花旗将明年锡均价预估由每吨22,625美元上调至22,750,今年预估上调至21,265美元

韩国金融市场：韩元因出口商卖出美元而走高，股市小涨

路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。