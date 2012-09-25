〔欧洲股市〕收涨,受美国数据激励

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* 美国数据打消对成长的忧虑

* Suedzucker攀升,以其上调财测

路透伦敦9月25日电---欧洲股市周二收升,因美国数据良好提振市场人气,且在企业第三季业绩期开始前,投资人寻找可持续成长的迹象.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升4.03点,或0.4%,报1,119.79点.

FTSEurofirst 300指数跟随美国三大股指上扬,因数据显示,美国20个主要城市的房价连续第六个月上升,且9月消费者信心跳升至七个月高位.

"增长是最后一个可驱动股市上涨的元素,"Brewin Dolphin投资组合策略主管Guy Foster说,"对企业第三季业绩的预期温和,所以只需要一些确定性,就可能带动股市开展新一轮升势直至年底."

银行股.SX7P攀升.估值仍具吸引力,根据汤森路透数据,目前估值低于10.8倍的银行平均本益比,即股价与未来12个月收益之比,和0.7倍的股价与账面价值之比.且该板块的股息为约4%.

瑞典汽车制造商沃尔沃汽车(VOLVb.ST)升幅居前,此前公司公布削减成本及提振新兴市场销售的计划.该股上扬4.2%

英国富时100指数.FTSE收升0.36%,报5,859.71点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.16%,报7,425.11点;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.47%,报3,513.81点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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