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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.273%,投标倍数为3.60

路透华盛顿9月25日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.273%

中值 0.264%

低值 0.207%

价格/得标

价格 99.954218

高值得标比率 20.14%

投标倍数 3.60

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,079,200

总投标 125,965,419,200

竞争性投标得标 34,728,560,000

非竞争性投标得标 171,519,200

FED附加 0

初级市场交易商投标 93,465,000,000

初级市场交易商得标 19,214,050,000

直接投标 16,368,000,000

直接投标得标 6,077,420,000

间接投标 15,860,900,000

间接投标得标 9,437,090,900

发行细节

发行日 2012/10/01

到期日 2014/09/30

CUSIP码 912828TQ3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 利棣儿;审校 李军

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