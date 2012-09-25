〔欧元债市〕西班牙公债收益率上涨,因投资人对该国申请救助的信心减退

* 西班牙不急于求助,令该国公债收益率上升

* 德债下跌,此前美国公布的数据强劲,料周三德债标售成绩良好

路透伦敦9月25日电---西班牙公债收益率(殖利率)周二上升,因投资人对西班牙将很快申请救助,激活欧洲央行购债计划的信心减退.

自欧洲央行(ECB)计划扞卫欧元的首个迹象出现以来,西班牙公债在8月攀升,市场愈发对西班牙寻求救助的意愿或任何潜在阻碍支援计划的迹象非常敏感.

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周二表示,ECB的新购债计划不违反欧盟法律,完全符合ECB的职权范围.德国画报周二报导称,ECB和德国央行的内部律师正在研究新计划的规模和存续时间,以至于不会违反欧盟条约.[ID:nSB1796218]

负面消息为惴惴不安的投资人带来卖出西班牙公债的理由,推高西班牙两年期公债ES2YT=TWEB收益率17个基点,至3.28%,西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率升9个基点,至5.79%.

德债在七个交易日来首次下跌,德债最初上升后遭遇稳定的卖压,美国经济数据优于预期令德债的卖盘加剧.

德债期货FGBLc1跌至139.96日内低位,下跌44个跳动点,交易商称,在上日高位140.49附近及收盘水平140.40挂有自动卖单.

不过,在不安的环境下,加上近期收益率上升,应该为德国周三进行的10年公债标售获得良好需求铺平道路.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率升5个基点,至1.58%,远高于1.13%的今年稍早低位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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