〔金属期市〕期铜因美国数据上扬,中国需求不确定

* 在中国国庆节假期前,交投清淡

* 铜和铝实货需求仍不佳

* 美国消费者信心升至七个月高位

* 关注周三公布的美国8月新屋销售

路透纽约/伦敦9月25日电---铜价周二升逾1%,几乎扳回上日的所有跌幅,美国公布两项正面的经济数据提振投资人的风险胃纳.

正面基调遍及基本金属市场,伦敦金属交易所(LME)三个月期铅CMPB3收在近八个月高位,三个月期镍CMNI3触及五个月峰值,三个月期锡CMSN3日内劲升近4%.

周一稍晚美国旧金山联储总裁威廉姆斯说,如果年底"扭转操作"到期前就业市场没有明显改善,美联储可能考虑采取更多行动.[ID:nSB8566589][ID:nSB1794694]消息刺激金属价格上升.

周二美国经济数据显示美国9月消费者信心跳升至七个月来的最高水平,因美国人对就业市场及收入前景更为乐观.[US-ECI-CMN]

"最新的经济数据显示目前的经济疲弱的程度并不如一些人认为的那么严重,但数据整体仍较为疲软,"Capital Economics分析师Ross Strachan说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高92美元,报每吨8,275美元,较上周触及的四个半月高位8,422美元仅低1.7%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升2.70美分,结算价报每磅3.7585美元,盘中交易区间为3.7375-3.7840美元.

优于预期的美国数据扶助欧元兑美元扩大升幅,美元兑一篮子货币下跌.美元走软,令以美元计价的商品对持有其他货币的投资人来说更便宜.

铜价在9月可望上升超过8%,9月上半月期铜上升,受美国,欧洲和日本央行放宽货币政策带动.

**关注中国**

两家接获政府通知的冶炼商消息人士周一表示,中国云南省将向当地企业收储30万吨工业金属,此举是为了协助冶炼商撑过经济艰难时期.两名消息人士称,最新收储计划将包括20万吨铝,2万吨铜,5万吨锌,其余为小金属. 接获收储通知的企业之一为云南驰宏锌锗(600497.SS).另一名消息人士称,参与收储计划的冶炼商将把实货金属存入省政府监督的仓库,从当地银行获得与这些库存相等市值的贷款.[ID:nST0557273]

分析师称,过去两天,成交量下跌,鉴于经济前景的不确定性,市场人士倾向于在中国国庆节假期到来前不持仓.

"我认为目前市场缺乏实货需求,所以市场走势受宏观数据及消息左右,"瑞信金属分析师Ivan Szpakowski说.

以下为1721 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 375.95 2.80 +0.75 343.60 9.42

LME期铝 2104.50 24.50 +1.18 2020.00 4.18

LME期铜 8272.00 89.00 +1.09 7600.00 8.84

LME期铅 2319.50 52.50 +2.32 2035.00 13.98

LME期镍 18395.00 420.00 +2.34 18710.00 -1.68

LME期锡 21450.00 800.00 +3.87 19200.00 11.72

LME期锌 2136.00 33.00 +1.57 1845.00 15.77

上海期铝 15640.00 -25.00 -0.16 15845.00 -1.29

上海期铜 59140.00 40.00 +0.07 55360.00 6.83

上海期锌 15505.00 30.00 +0.19 14795.00 4.80

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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