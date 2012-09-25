〔纽约期市〕期糖因巴西降雨而延展升势,可可和咖啡均上扬

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透纽约/伦敦9月25日电---期糖周二连升第四个交易日,因巴西降雨影响收割,且美元走弱提振咖啡和可可,但对全球经济的忧虑限制软商品的升幅.
基金季末买盘及美国消费者信心读数优于预期,一度为美国股市带来支持,尽管投资人仍忧虑西班牙的资金问题,且重新忧虑全球经济增长.
欧元兑美元扩大升幅,因风险厌恶情绪减退,此前欧洲央行总裁德拉吉强烈扞卫央行的购债计划.
原糖期货上升,因巴西降雨延误该国收割的尾部阶段.巴西是全球最大的蔗糖生产国.交易员说,预期糖全球市场供应过剩,这限制了糖价升幅.
ICE-10月糖期货SBc1升0.36美分,或1.9%,收报每磅19.86美分.交投最活跃的3月合约SBH3收高0.45美分,或2.2%,收报每磅20.72美元.
伦敦12月白糖期货LSUc1上涨8.30美元,或1.5%,收报每吨576.10美元.
阿拉比卡咖啡期货上涨,升至100天移动均线的上方,过去两周该合约一直徘徊在100天移动均线附近.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高1.35美分,或0.8%,报每磅1.7365美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高60美元,或2.9%,报每吨2,144美元.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2上升37美元,或1.5%,报每吨2,483美元.伦敦12月可可期货LCCZ2上升15英镑,或1%,报每吨1,598英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。