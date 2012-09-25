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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 03:13 BJT

〔纽约期市〕期糖因巴西降雨而延展升势,可可和咖啡均上扬

路透纽约/伦敦9月25日电---期糖周二连升第四个交易日,因巴西降雨影响收割,且美元走弱提振咖啡和可可,但对全球经济的忧虑限制软商品的升幅.

基金季末买盘及美国消费者信心读数优于预期,一度为美国股市带来支持,尽管投资人仍忧虑西班牙的资金问题,且重新忧虑全球经济增长.

欧元兑美元扩大升幅,因风险厌恶情绪减退,此前欧洲央行总裁德拉吉强烈扞卫央行的购债计划.

原糖期货上升,因巴西降雨延误该国收割的尾部阶段.巴西是全球最大的蔗糖生产国.交易员说,预期糖全球市场供应过剩,这限制了糖价升幅.

ICE-10月糖期货SBc1升0.36美分,或1.9%,收报每磅19.86美分.交投最活跃的3月合约SBH3收高0.45美分,或2.2%,收报每磅20.72美元.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨8.30美元,或1.5%,收报每吨576.10美元.

阿拉比卡咖啡期货上涨,升至100天移动均线的上方,过去两周该合约一直徘徊在100天移动均线附近.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高1.35美分,或0.8%,报每磅1.7365美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高60美元,或2.9%,报每吨2,144美元.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2上升37美元,或1.5%,报每吨2,483美元.伦敦12月可可期货LCCZ2上升15英镑,或1%,报每吨1,598英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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