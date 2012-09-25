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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 04:30 BJT

〔美国股市〕ADR下挫,巴西银行和矿业股领跌

路透纽约9月25日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下挫,巴西银行股因担心该国政府干预银行业而大跌.

美国上市的Banco Bradesco (BBD.N)急挫1.21%,此前该行表示将下调其所有信用卡产品的利率,再度令投资人担心其盈利.

巴西政府为提振经济复苏,几个月来都在努力下调银行存贷利差.

其他美国上市的巴西银行也走软,Itau Unibanco (ITUB.N)跌1.03%,Banco Santander Brasil (BSBR.N)挫0.39%.

巴西矿业股也收低,投资人在近几周大涨后获利了结.CSN (SID.N)跌0.55%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.93%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下挫2.02%,巴西ADR指数.BKBR跌2.64%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌1.0%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.69%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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