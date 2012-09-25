〔纽约汇市〕欧元受股市和商品市场跌势拖累下滑,市场聚焦西班牙

* 西班牙示威者同警方发生冲突

* 对西班牙和希腊的忧虑令欧元承压

* 欧元在1.2970美元遭遇强劲阻力

路透纽约9月25日电---欧元兑美元周二在纽约尾盘下滑,受股市和商品市场跌势打压,投资人对负债沉重的西班牙情势发展愈发谨慎.

西班牙在明年的预算案中准备了新一轮的撙节措施,但对措施不满的示威者周二在马德里同警方发生了冲突.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已经批准未来两年略高于600亿欧元的节支增税措施,但半年数据显示2012削减财赤目标可能达不到,因经济萎缩令税收难以达标.

"西班牙预算数据颇为令人震惊,"FX Solutions首席交易员Tommy Molloy表示,"税收减少而支出增加,显示撙节措施在西班牙没有奏效."

他还表示,西班牙政府寻求救助只是时间问题,尽管西班牙安达路西亚(Andalucia)地区已考虑寻求49亿欧元的紧急信贷额度.

股市和商品市场因此失去动能,欧元以及诸如澳元和加元等商品货币下滑,纽约盘中多数时间上涨.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉扞卫央行的购债计划,这在稍早支撑欧元,此前媒体报导ECB和德国央行正委派律师检查ECB新购债计划的合法性.

但多数分析师相信欧元升势无法持续太久.

欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.2%,报1.2906美元,此前跌至9月13日来的最低位1.2885美元.如果欧元再次下跌,可能目标在200天移动均线切入位1.2827美元.

欧元触及1.2970美元的高位,在过去两周这是关键的趋势线阻力位.Molloy和道明证券汇市策略师Greg Moore都相信,欧元近期升势告终.

一些市场人士在犹太人假期前已离场,且许多人预期周三市场交投迟滞.

不过,在下周连串重大事件进行时,欧元将面临考验.

10月4日ECB将召开下一次政策会议,10月5日美国将公布非农就业数据.

本月美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布了第三轮公债购买计划,即量化宽松(QE3).美联储表示,将继续购买公债直至看到就业市场出现明显改善.

如果西班牙迟迟不肯申请国际纾困,欧元应当继续承压.西班牙必须提出援助申请,欧洲央行才能开始购买其公债.分析师称,西班牙提出申请之前,欧元可能走疲.

上周欧元触及1.3169美元的四个半月高点,受欧央行购债计划以及美联储量化宽松带来的乐观情绪激励.

**希腊仍是担忧因素**

围绕希腊赤字规模的忧虑也打击欧元,德国《明镜》周刊(Der Spiegel)杂志称可能为200亿欧元,几乎是先前预预估的两倍.

另一方面,西班牙本周预计会推出新的结构性改革,以及2013年预算草案.投资者也在等待其银行业压力测试的结果.穆迪也将公布对西班牙的主权债信评估,并且有可能将其评级调降至垃圾级别.

美国方面,利好的经济数据提振美元兑日圆上涨.美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布数据显示,7月房价指数继续上升,这是楼市复苏步入正轨的最新迹象.[ID:nSB1796686]

此外,美国9月消费者信心指数跳涨至七个月最高,因美国人对就业和收入前景更加乐观.[ID:nEAPAP0CA3]

美元兑日圆JPY=在9月19日触及一个月高点79.22日圆,之前日本央行宣布进一步宽松货币政策.纽约尾盘,美元兑日圆几无变动,最新报77.80日圆.

日本财务大臣安住淳对记者表示,只要他在任财务大臣一天,就会时刻准备好对汇率政策采取坚定措施.他还称,若是因为他下月将就任执政党民主党新职,就认为外汇政策将有空窗期,那将是大错特错.[ID:nSB1795098](完)

--编译 利棣儿/李春喜;审校 李军

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